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2 çocuk annesi kadın boğazı kesilerek öldürüldü

Samsun'da 2 çocuk annesi kadın evinde boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu.

İhlas Haber Ajansı
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2 çocuk annesi kadın boğazı kesilerek öldürüldü mask
2 çocuk annesi kadın boğazı kesilerek öldürüldü
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Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Balaç Mahallesi'ndeki 17 katlı sitenin 13.katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Yıldırım (41) evine geldiğinde 2 çocuk annesi eşi Kader Yıldırım'ı (39) boğazı kesilmiş halde hareketsiz olarak buldu. Olay 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Eve giden polis ve sağlık ekipleri, Kader Yıldırım'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Kadının cansız bedeni polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Koca Fatih Yıldırım ifadesine başvurulmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Fatih Yıldırım'ın eşinin kolundaki altınların çalınmış olduğunu söylediği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
# tespit, polis, sağlık, çocuk

24 May 2024 - 20:39 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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