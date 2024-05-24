Motosikletin çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Pelitli Mahallesi'nde 19 Mayıs'ta 5 yaşındaki Ceylin Erkan babasıyla birlikte yolda yürürken bir anda babasının yanından ayrılarak yola doğru koştu. Bu sırada mahalle arasında ilerleyen O.K. kontrolündeki motosiklet çocuğa çarptı. Kazada yaralanan küçük kız babası tarafından hastaneye götürüldü. Küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere dün akşam hayatını kaybetti.
5 yaşındaki Ceylin bugün cuma namazına müteakip Yomra ilçesindeki Demirciler Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedilirken, motosiklet sürücüsü O.K. tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Edinilen bilgilere göre, Pelitli Mahallesi'nde 19 Mayıs'ta 5 yaşındaki Ceylin Erkan babasıyla birlikte yolda yürürken bir anda babasının yanından ayrılarak yola doğru koştu. Bu sırada mahalle arasında ilerleyen O.K. kontrolündeki motosiklet çocuğa çarptı. Kazada yaralanan küçük kız babası tarafından hastaneye götürüldü. Küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere dün akşam hayatını kaybetti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.