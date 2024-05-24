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Motosikletin çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Trabzon'da motosikletin çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı
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Motosikletin çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti mask
Motosikletin çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Motosikletin çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Edinilen bilgilere göre, Pelitli Mahallesi'nde 19 Mayıs'ta 5 yaşındaki Ceylin Erkan babasıyla birlikte yolda yürürken bir anda babasının yanından ayrılarak yola doğru koştu. Bu sırada mahalle arasında ilerleyen O.K. kontrolündeki motosiklet çocuğa çarptı. Kazada yaralanan küçük kız babası tarafından hastaneye götürüldü. Küçük çocuk yapılan tüm müdahalelere dün akşam hayatını kaybetti.
5 yaşındaki Ceylin bugün cuma namazına müteakip Yomra ilçesindeki Demirciler Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedilirken, motosiklet sürücüsü O.K. tutuklandı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
# çocuk

24 May 2024 - 20:53 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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