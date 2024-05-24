24 May 2024 - 21:02- Asayiş G:

Seyir halindeki araca silahlı saldırı anı kamerada

Bahçelievler’de bir şahıs, seyir halindeki araca ateş açarak kayıplara karıştı. Olayda yaralanan sürücü araçtan inip yaya olarak kaçarken saldırı anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Seyir halindeki araca silahlı saldırı anı kamerada
Seyir halindeki araca silahlı saldırı anı kamerada
+1
Video için play'e tıklayın

Olay, saat 17.00 sıralarında Kocasinan Mahallesi Balaban Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz şüpheli şahıs, sokak üzerinde seyir halindeki 34 KHF 544 plakalı araca silahla ateş etti. Saldırı sonrası şüpheli kayıplara karıştı. Olayda yaralandığı öğrenilen otomobil sürücüsü ise aracı sokakta bırakıp yaya şekilde olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Sokak, güvenlik şeridi ile kapatılırken aracın camları kurşunlama sebebiyle zarar gördü. Olay yeri inceleme ekipleri sokağa gelerek çalışma yaptı. Yaşanan silahlı saldırı ise sokak üzerindeki bir binanın güvenlik kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Polis ekiplerinin konu ile ilgili çalışmaları devam ediyor.
# güvenlik, çalışma, polis, otomobil

24 May 2024 - 21:02 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.385.637 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL