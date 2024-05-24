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Engin Koyun’un eşi kaza yaptı, motosiklet sürücüsü ağır yaralı

Kocaelispor eski Başkanı Engin Koyun’un eşi Ayşe Koyun, trafik kazası yaptı.

HABER MERKEZİ
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Engin Koyun’un eşi kaza yaptı, motosiklet sürücüsü ağır yaralı mask

Kaza, akşam saatlerinde Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre; Kocaelispor Eski Kulüp Başkanı Engin Koyun'un eşi Ayşe Koyun, kullandığı aracın direksiyonu hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosiklet ile çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen ilk yardım ekipleri motosiklet sürücüsünü hastaneye kaldırdı. Ayşe Koyun, ifadesi alınmak üzere polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
# polis

24 May 2024 - 21:36 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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