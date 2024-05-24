Şantiye gibi kaçak kazıya suçüstü

Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Dereköy Mahallesinde Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin devriyesi sırasında kaçak kazı yapan 14 şahıs suç üstü yakalandı. Kaçak kazıda kullanılan 4 araç, 1 ekskavatör ile 1 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet fişek, 1 adet dedektör başlığı ele geçirildi.
Şüpheli şahıslar ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakılırken olay hakkında adli tahkikata başlandığı açıklandı.
Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Dereköy Mahallesinde Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin devriyesi sırasında kaçak kazı yapan 14 şahıs suç üstü yakalandı. Kaçak kazıda kullanılan 4 araç, 1 ekskavatör ile 1 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet fişek, 1 adet dedektör başlığı ele geçirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.