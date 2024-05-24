Şantiye gibi kaçak kazıya suçüstü

ELEMANLAR ARANIYOR

ŞİRKET BÜNYEMİZDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE; -BÜYÜK ARAÇ YIKAMA VE YAĞLAMA YAPACAK PERSONEL -BÜYÜK ARAÇ LASTİK TAMİRİ VE DEĞİŞİMİ YAPACAK PERSONEL -GECE...

0530 698 60 59

İLHAN ÇELİK-YILDIRIMLAR NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ LTD.ŞTİ.