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Şantiye gibi kaçak kazıya suçüstü

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde jandarma ekipleri 14 şahıs ve 4 iş makinesi ile yapılan kaçak kazıya suçüstü yaptı.

İhlas Haber Ajansı
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Şantiye gibi kaçak kazıya suçüstü mask
Şantiye gibi kaçak kazıya suçüstü
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Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Dereköy Mahallesinde Ahmetli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin devriyesi sırasında kaçak kazı yapan 14 şahıs suç üstü yakalandı. Kaçak kazıda kullanılan 4 araç, 1 ekskavatör ile 1 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet fişek, 1 adet dedektör başlığı ele geçirildi.
Şüpheli şahıslar ifadelerinin alınmasına müteakip serbest bırakılırken olay hakkında adli tahkikata başlandığı açıklandı.
# ilçe

24 May 2024 - 21:54 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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