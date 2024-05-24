Kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı

Kaza, Düziçi-Berke Barajı yolunda Çotlu köyü Kırkgöz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametinde seyreden Ramazan K. idaresindeki 80 AFU 920 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında bulunan uçurumdan uçtu. Otomobil, ağaçlara çarparak durabildi. Kazada sürücü Ramazan K. ile 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, Düziçi-Berke Barajı yolunda Çotlu köyü Kırkgöz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametinde seyreden Ramazan K. idaresindeki 80 AFU 920 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında bulunan uçurumdan uçtu. Otomobil, ağaçlara çarparak durabildi. Kazada sürücü Ramazan K. ile 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.