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Kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı mask
Kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı
Kontrolden çıkan otomobil uçuruma yuvarlandı
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Kaza, Düziçi-Berke Barajı yolunda Çotlu köyü Kırkgöz mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametinde seyreden Ramazan K. idaresindeki 80 AFU 920 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarında bulunan uçurumdan uçtu. Otomobil, ağaçlara çarparak durabildi. Kazada sürücü Ramazan K. ile 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
# otomobil, sağlık, tedavi

24 May 2024 - 21:58 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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