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Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı

Hatay’ın Kumlu ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı mask
Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı
Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı
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Kaza, Reyhanlı-Kırıkhan yolu Kırcaoğlu mevkiinde meydana geldi. Yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda yabancı plakalı BMW marka otomobil ile 31 AEF 356 plakalı Fiat marka hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazada olay yerinde ve hastanede toplam 5 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Kazada ölenlerin Y.H., C.H., R.H., İ.Ş. ve A.Y. olduğu tespit edildi. Araçlar olay yerinden kaldırılırken, hastaneye kaldırılan 2 yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
# otomobil, tespit

24 May 2024 - 21:48 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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