Kaza, Reyhanlı-Kırıkhan yolu Kırcaoğlu mevkiinde meydana geldi. Yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda yabancı plakalı BMW marka otomobil ile 31 AEF 356 plakalı Fiat marka hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kazada olay yerinde ve hastanede toplam 5 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Kazada ölenlerin Y.H., C.H., R.H., İ.Ş. ve A.Y. olduğu tespit edildi. Araçlar olay yerinden kaldırılırken, hastaneye kaldırılan 2 yaralının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
- Asayiş
Otomobil ile hafif ticari araç kafa kafaya çarpıştı
Hatay’ın Kumlu ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.