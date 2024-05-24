- Asayiş

Kemer’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya’nın Kemer ilçesinde karayoluna yakın noktada çıkan orman yangını, ekipleri hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Kemer’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı mask
Kemer’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Kemer’de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Haber albümü için resme tıklayın

Beldibi Mahallesi’nde saat 20.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbarla birlikte yangın bölgesine Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 3 arazöz, 1 yangın ilk müdahale aracı, 1 su ikmal aracı, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Kemer Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri ve çok sayıda yangın işçisi ile müdahale edildi. Bölgede şiddetli rüzgar yangının yayılım hızını artırırken, ekipler ise karayoluna yakın kısımdaki alevlere hızlı şekilde müdahale etti.
Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında ilk belirlemelere göre 0.25 hektar alan zarar gördüğü öğrenildi.

24 May 2024 - 22:19 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.385.637 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL