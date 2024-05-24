Şirinsulhiye Şirinspor olağan kongresi gerçekleşti. Yeni başkan Murat KORKMAZ oldu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Eski başkanımız Hasan Cebeci onursal başkan olarak görev almaya devam edecektir. Hasan Cebeci amcamıza köyümüze ve kulübümüze yapmış olduğu işler unutulmayacaktır. Yeni başkanımıza başarılar dileriz".
Şirinsulhiye Şirinspor olağan kongresi gerçekleşti. Yeni başkan Murat KORKMAZ oldu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Eski başkanımız Hasan Cebeci onursal başkan olarak görev almaya devam edecektir. Hasan Cebeci amcamıza köyümüze ve kulübümüze yapmış olduğu işler unutulmayacaktır. Yeni başkanımıza başarılar dileriz".
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.