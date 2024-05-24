Şirinsulhiye Şirinspor olağan kongresi gerçekleşti. Yeni başkan Murat KORKMAZ oldu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Eski başkanımız Hasan Cebeci onursal başkan olarak görev almaya devam edecektir. Hasan Cebeci amcamıza köyümüze ve kulübümüze yapmış olduğu işler unutulmayacaktır. Yeni başkanımıza başarılar dileriz".



