24 May 2024 - 22:21- Spor G:

Şirinsulhiye Şirinspor olağan kongresi gerçekleşti

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
Şirinsulhiye Şirinspor olağan kongresi gerçekleşti mask

Şirinsulhiye Şirinspor olağan kongresi gerçekleşti. Yeni başkan Murat KORKMAZ oldu. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Eski başkanımız Hasan Cebeci onursal başkan olarak görev almaya devam edecektir. Hasan Cebeci amcamıza köyümüze ve kulübümüze yapmış olduğu işler unutulmayacaktır. Yeni başkanımıza başarılar dileriz".
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24 May 2024 - 22:21 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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