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Elini yıkarken sulama kanalı düşen genç kayboldu

Adana’da sulama kanalında elini yıkarken suya düşen 17 yaşındaki genç akıntıda kayboldu.

İhlas Haber Ajansı
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Elini yıkarken sulama kanalı düşen genç kayboldu mask
Elini yıkarken sulama kanalı düşen genç kayboldu
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Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yalmanlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Burak Alper B. (17) sulama kanalında elini yıkamak istedi. Dengesini yitiren Burak Alper sulama kanalının içerisine düştü. Çevredeki vatandaşlar Burak Alper’in suya düştüğünü görünce durumu polise bildirdi.
Bu sırada vatandaşlar kurtarmak isterken Burak Alper akıntıya kapılıp kısa sürede suyun içerisinde kayboldu. Bölgeye sevk edilen sualtı polisleri arama çalışması başlattı. Havanın kararmasıyla arama çalışmasına ara verildi.
Günün aydınlandığı saatten itibaren suda kaybolan gencin arama çalışmalarının tekrar başlayacağı öğrenildi.

24 May 2024 - 22:44 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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