Elini yıkarken sulama kanalı düşen genç kayboldu

Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yalmanlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Burak Alper B. (17) sulama kanalında elini yıkamak istedi. Dengesini yitiren Burak Alper sulama kanalının içerisine düştü. Çevredeki vatandaşlar Burak Alper’in suya düştüğünü görünce durumu polise bildirdi.
Bu sırada vatandaşlar kurtarmak isterken Burak Alper akıntıya kapılıp kısa sürede suyun içerisinde kayboldu. Bölgeye sevk edilen sualtı polisleri arama çalışması başlattı. Havanın kararmasıyla arama çalışmasına ara verildi.
Günün aydınlandığı saatten itibaren suda kaybolan gencin arama çalışmalarının tekrar başlayacağı öğrenildi.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Yalmanlı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Burak Alper B. (17) sulama kanalında elini yıkamak istedi. Dengesini yitiren Burak Alper sulama kanalının içerisine düştü. Çevredeki vatandaşlar Burak Alper’in suya düştüğünü görünce durumu polise bildirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.