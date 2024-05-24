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Beton menfeze çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde kontrolden çılan otomobilin beton menfeze çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

İhlas Haber Ajansı
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Beton menfeze çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı mask
Beton menfeze çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
Beton menfeze çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı
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Kaza, Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A.Y. idaresindeki 06 HTY 08 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton menfeze çarptı. Kazada, sürücü H.A.Y. (19) ile yanında yolcu olarak bulunan H.K. (19) yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle hurdaya dönen otomobilden çıkarılarak ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan iki yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çekici yardımıyla da otomobil dereden çıkartılarak, otoparka kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
# otomobil, polis, sağlık, tedavi, cumhuriyet

24 May 2024 - 23:08 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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