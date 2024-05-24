Beton menfeze çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı

Kaza, Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A.Y. idaresindeki 06 HTY 08 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton menfeze çarptı. Kazada, sürücü H.A.Y. (19) ile yanında yolcu olarak bulunan H.K. (19) yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle hurdaya dönen otomobilden çıkarılarak ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan iki yaralının da sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çekici yardımıyla da otomobil dereden çıkartılarak, otoparka kaldırıldı.
Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaza, Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.A.Y. idaresindeki 06 HTY 08 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton menfeze çarptı. Kazada, sürücü H.A.Y. (19) ile yanında yolcu olarak bulunan H.K. (19) yaralandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.