24 May 2024 - 23:26- Gündem G:

Tayfun Tanır hayatını kaybetti

Kozluk Mahallesi sakinlerinden, Lale Tanır’ın eşi, merhume Hande Tanır Çubukçu ile Hale Tanır Ellieyioğlu’nun biricik babaları, grup üyemiz Hasan Nebi Aldinç’in amcası, İzmitlilerin yakından tanıdığı, geçmiş dönem kent esnaflarımızdan Tayfun Tanır (80) İtalya’da geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etmiştir.

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Tayfun Tanır hayatını kaybetti mask

Merhumun cenazesi 26 Mayıs 2024-Pazar günü, öğle namazını takiben Fevziye Camiinden kaldırıldıktan sonra, Bağçeşme Mezarlığına defnedilecektir. Değerli büyüğümüze Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun

24 May 2024 - 23:26 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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