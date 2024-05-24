Merhumun cenazesi 26 Mayıs 2024-Pazar günü, öğle namazını takiben Fevziye Camiinden kaldırıldıktan sonra, Bağçeşme Mezarlığına defnedilecektir. Değerli büyüğümüze Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun
24 May 2024 - 23:26- Gündem Güncelleme:
Tayfun Tanır hayatını kaybetti
Kozluk Mahallesi sakinlerinden, Lale Tanır’ın eşi, merhume Hande Tanır Çubukçu ile Hale Tanır Ellieyioğlu’nun biricik babaları, grup üyemiz Hasan Nebi Aldinç’in amcası, İzmitlilerin yakından tanıdığı, geçmiş dönem kent esnaflarımızdan Tayfun Tanır (80) İtalya’da geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etmiştir.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.