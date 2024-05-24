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Derneğe silahlı saldırı: 5 yaralı

aşakşehir’de bulunan Sinoplular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı
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Derneğe silahlı saldırı: 5 yaralı mask

Olay, akşam saatlerinde Altınşehir Mahallesi Osmanlı Caddesi üzerinde bulunan Başakşehir Sinoplular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, derneğe kimliği belirsiz kişiler, silahla birçok kez ateş etti. Olay sonrası şüpheliler kaçarak kayıplara karışırken, dernekte bulunan Ahmet G., Yakup A., Muhammet B., Furkan Ö. ve İsmail D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı 5 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Derneğin etrafı güvenlik şeridi ile kapatılırken olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Polis ekiplerinin şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor.
# çalışma, güvenlik, polis, sağlık

24 May 2024 - 23:53 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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