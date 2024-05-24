Olay, akşam saatlerinde Altınşehir Mahallesi Osmanlı Caddesi üzerinde bulunan Başakşehir Sinoplular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, derneğe kimliği belirsiz kişiler, silahla birçok kez ateş etti. Olay sonrası şüpheliler kaçarak kayıplara karışırken, dernekte bulunan Ahmet G., Yakup A., Muhammet B., Furkan Ö. ve İsmail D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı 5 kişi sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Derneğin etrafı güvenlik şeridi ile kapatılırken olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yaptı. Polis ekiplerinin şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor.
- Asayiş
Derneğe silahlı saldırı: 5 yaralı
aşakşehir’de bulunan Sinoplular Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı. Polis ekiplerinin şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.