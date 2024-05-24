Bakan Yardımcısı Çam: "Afrika kendine yetebilmesinin yanı sıra dünyayı da besleyebilecek kaynaklara sahip"

Afrika'nın Dostları Derneğince düzenlenen resepsiyona Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam,

bürokratlar, büyükelçiler, iş insanları, akademisyenler, Afrika’nın çeşitli bölgelerinden öğrenciler ve Afrika ülkelerinden davetliler katıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, resepsiyona katılanların Afrika Günü'nü kutladı. Bakan Yardımcısı Çam, Afrika'nın kendine yetebilmesinin yanı sıra dünyayı da besleyebilecek kaynaklara sahip olduğunun altını çizdi. Afrika’nın tarihi önemini vurgulayan Çam, Kıta Afrika’sının geleceğinin parlak olduğu değerlendirmesinde bulundu.

“21’inci yüzyıl, Afrika'nın dünya tarihine damga vurduğu yıllar olacaktır”

Dernek Başkanı Dr. Bilgehan Güntekin ise, 25 Mayıs 1963 tarihinin Afrika halklarının tek bir çatı altında bir araya gelerek tüm dünyaya eşit ve hür olduklarını haykırdıkları bir gün olduğunu söyledi. Afrika Birliği’nin Afrika için umudun sembolü olduğunu ifade eden Güntekin, "Dünya nüfusunun yüzde 5’ine bile sahip olamayan ABD dünyadaki servetin yüzde 30’una sahip. 19’uncu ve 20’inci yüzyıllar Afrika için kayıp yüzyıllar olarak geçse de 21’inci yüzyıl inşallah sömürgeciliğin izlerinin tamamen silindiği, siyasi ve ekonomik açıdan tam bağımsız bir Afrika'nın dünya tarihine damga vurduğu yıllar olacaktır” dedi.

Resepsiyon, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından Afrikalı sanatçıların mini konseri eşliğinde yemek ve kokteyl ikramı ile devam etti.