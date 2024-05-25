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Telefon başlayan tartışma sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 4 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde 2 aile arasında telefonda başlayan tartışma sokağın ortasında bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada bir kişi bıçakla, 3 kişi ise darp sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Telefon başlayan tartışma sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 4 yaralı mask
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Olay, Körfez ilçesi Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple 2 aile telefon konuşmasıyla tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar mahallede karşı karşıya geldi. 2 aile arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanırken, 3 kişi ise darp edilerek yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırırken sağlık ekipleri ise yaralılara ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
# sağlık, polis

25 May 2024 - 00:18 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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