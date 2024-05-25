Kaza yapan araçlar takla attı, ortalık savaş alanına döndü: 3 yaralı

Edinilen bilgiye göre kaza, Kocasinan Bulvarı üzerinde meydana geldi. F.K. idaresindeki 68 FR 096 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 23 AEG 762 plakalı pikap çarpıştı. Kazanın etkisi ile takla atan araçlar yaklaşık 100 metre savruldu. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada sürücüler ile otomobilde bulunan H.B. yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik tedbirleri aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.