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Bakan Göktaş: “Avrupa'ya Anadolu’nun hoşgörü iklimini taşıyan vatandaşlarımızın kendilerini yalnız hissetmemeleri için büyük bir gayret sarf ettik, ediyoruz”

Bakan Göktaş, TOBB Brüksel Temsilciliği’nde düzenlenen Göçün 60. Yılı resepsiyonuna katıldı.

İhlas Haber Ajansı
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Bakan Göktaş: “Avrupa'ya Anadolu’nun hoşgörü iklimini taşıyan vatandaşlarımızın kendilerini yalnız hissetmemeleri için büyük bir gayret sarf ettik, ediyoruz” mask
Bakan Göktaş: “Avrupa'ya Anadolu’nun hoşgörü iklimini taşıyan vatandaşlarımızın kendilerini yalnız hissetmemeleri için büyük bir gayret sarf ettik, ediyoruz”
Bakan Göktaş: “Avrupa'ya Anadolu’nun hoşgörü iklimini taşıyan vatandaşlarımızın kendilerini yalnız hissetmemeleri için büyük bir gayret sarf ettik, ediyoruz”
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belçika'ya göçün 60. yılı dolayısıyla başkent Brüksel'de Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Göktaş, “ Büyük ve güçlü Türkiye'yi kendi öz kimliklerini unutmadan, yaşadıkları ülkelerle samimi bağlar kuran Türk diasporasıyla birlikte inşa edeceğimize inanıyoruz. Bu inançla özellikle son 22 yılda, Avrupa'ya Anadolu’nun hoşgörü iklimini taşıyan vatandaşlarımızın kendilerini yalnız hissetmemeleri için büyük bir gayret sarf ettik, ediyoruz. Her fırsatta gönül bağlarımızı pekiştirmeyi sürdüreceğiz” ifadelerine yer verdi.
# türkiye, TÜRK, büyük, Avrupa

25 May 2024 - 00:21 - Siyaset

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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