Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belçika'ya göçün 60. yılı dolayısıyla başkent Brüksel'de Türk toplumunun temsilcileriyle bir araya geldi. Burada konuşan Bakan Göktaş, “ Büyük ve güçlü Türkiye'yi kendi öz kimliklerini unutmadan, yaşadıkları ülkelerle samimi bağlar kuran Türk diasporasıyla birlikte inşa edeceğimize inanıyoruz. Bu inançla özellikle son 22 yılda, Avrupa'ya Anadolu’nun hoşgörü iklimini taşıyan vatandaşlarımızın kendilerini yalnız hissetmemeleri için büyük bir gayret sarf ettik, ediyoruz. Her fırsatta gönül bağlarımızı pekiştirmeyi sürdüreceğiz” ifadelerine yer verdi.
- Siyaset
Bakan Göktaş: “Avrupa'ya Anadolu’nun hoşgörü iklimini taşıyan vatandaşlarımızın kendilerini yalnız hissetmemeleri için büyük bir gayret sarf ettik, ediyoruz”
Bakan Göktaş, TOBB Brüksel Temsilciliği’nde düzenlenen Göçün 60. Yılı resepsiyonuna katıldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.