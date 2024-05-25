DEM Partili meclis üyesi gözaltına alındı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan terör soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Lice ilçesinde sabah saatlerinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Terör örgütü propagandası, yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilenlere yönelik operasyonda, aralarında DEM Partili Lice Belediyesi meclis üyesi Fırat Demir 'in de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin gözaltı işlemleri sürüyor.
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan terör soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Lice ilçesinde sabah saatlerinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Terör örgütü propagandası, yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilenlere yönelik operasyonda, aralarında DEM Partili Lice Belediyesi meclis üyesi Fırat Demir 'in de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.