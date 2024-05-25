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DEM Partili meclis üyesi gözaltına alındı

Diyarbakır’ın Lice Belediyesi DEM Partili meclis üyesi, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda gözaltına alındı.

İhlas Haber Ajansı
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DEM Partili meclis üyesi gözaltına alındı mask

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan terör soruşturması kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Lice ilçesinde sabah saatlerinde birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Terör örgütü propagandası, yardım ve yataklık yaptıkları tespit edilenlere yönelik operasyonda, aralarında DEM Partili Lice Belediyesi meclis üyesi Fırat Demir 'in de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin gözaltı işlemleri sürüyor.
# cumhuriyet, tespit, Meclis

25 May 2024 - 00:46 - Siyaset

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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