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Seyir halindeki tramvay dönüş yapan otomobile çarptı

Eskişehir’de dönüş yapan otomobile tramvayın çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında maddi hasar oluştu.

İhlas Haber Ajansı
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Seyir halindeki tramvay dönüş yapan otomobile çarptı mask
Seyir halindeki tramvay dönüş yapan otomobile çarptı
Seyir halindeki tramvay dönüş yapan otomobile çarptı
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Kaza, Tepebaşı İlçesi Yenibağlar Mahallesi'nde bulunan Yılmaz Büyükerşen Bulvarı ile Seylap Caddesi’nin kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde dönüş yapmak isteyen 34 DLL 341 plakalı otomobile, SSK-Otogar seferini yapan tramvay çarptı. Kaza sonucu tramvay seferleri aksarken, araç trafiğinde de sıkışıklık meydana geldi.
Kazada yaralanan olmazken, otomobilde ve tramvayda maddi hasar oluştu. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
# polis

25 May 2024 - 01:09 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

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