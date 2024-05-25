Seyir halindeki tramvay dönüş yapan otomobile çarptı

Kaza, Tepebaşı İlçesi Yenibağlar Mahallesi'nde bulunan Yılmaz Büyükerşen Bulvarı ile Seylap Caddesi’nin kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde dönüş yapmak isteyen 34 DLL 341 plakalı otomobile, SSK-Otogar seferini yapan tramvay çarptı. Kaza sonucu tramvay seferleri aksarken, araç trafiğinde de sıkışıklık meydana geldi.
Kazada yaralanan olmazken, otomobilde ve tramvayda maddi hasar oluştu. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaza, Tepebaşı İlçesi Yenibağlar Mahallesi'nde bulunan Yılmaz Büyükerşen Bulvarı ile Seylap Caddesi’nin kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde dönüş yapmak isteyen 34 DLL 341 plakalı otomobile, SSK-Otogar seferini yapan tramvay çarptı. Kaza sonucu tramvay seferleri aksarken, araç trafiğinde de sıkışıklık meydana geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.