Millet bahçelerinden geriye enkaz kaldı

AKP, “81 ilde 81 milyon metrekare millet bahçesi” sloganıyla başlattığı, ülkenin birçok noktasında yapımı devam eden millet bahçesi projeleri, “tasarruf” gerekçesiyle durduruldu. Aldığı kararla millet bahçelerinin ‘israf kapısı’ olduğunu ilan eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, AKP’nin seçim vaadi olan millet bahçelerinin yapımı için bugüne dek 20 milyar lira harcandı.

138 PROJE SÜRÜYOR

Tasarruf Tedbirleri Genelgesi kapsamında zorunlu olmayan inşaatların durdurulacağı ve israftan kaçınılacağının ilan edilmesinin ardından ilk hamle, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan geldi. TOKİ, yapımı devam eden 138 millet bahçesinden ilerleme oranı yüzde 75’in altında kalanlar için durdurma kararı alındı. Bazı yeni millet bahçesi inşaatları da “Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ilkesi gereği’’ iptal edildi. 2018’den bu yana 18 milyon metrekare alanın üzerinde 150 millet bahçesi tamamlandı. 27 milyon 513 bin 219 metrekare alanda, 138 millet bahçesinde ise çalışmalar sürüyor.

194 milyon 713 bin TL’ye ihale edilen Karabük Millet Bahçesi projesi ile 92 milyon 423 bin TL’ye ihale edilen Safranbolu Millet Bahçesi projesi ise TOKİ tarafından yüklenici firmalara gönderilen yazılarla durduruldu.

2024 yılının ilk 4 ayında 620 milyon lira harcama yapıldı

2024 yılının 4 ayında da millet bahçesi yapımına hız kesmeden devam edildi. 4 ayda 12 ayrı ihale yapıldı, toplam 620 milyon TL ödendi. Söz konusu ihalelerin 6’sı pazarlık, 3’ü ise açık ihale yöntemiyle gerçekleşti.

■ Rize İli Merkez İlçesi Millet Bahçesi için 27 Mart 2024'te yapılan ihalede en düşük teklif 405 milyon 525 bin TL oldu. Rize millet bahçesi de en yüksek maliyetli millet bahçeleri arasında yerini aldı.

■ Edirne ili merkez ilçesi Bülbüladası, Karaağaç-2 ve Karaağaç-3 Mahalleri millet bahçesi ihalesi 23 Şubat 2024'te yapıldı. Millet bahçesi için 186 milyon 600 bin TL ödendi.

■ Şanlıurfa’da Eyyübiye Millet Bahçesinin çim ekiminde kullanılmak üzere gübre ve torf alımı ihalesi 19 Mart 2024'te yapıldı. 1 milyon 976 bin TL ödendi.

Kaynak: sözcü