Kocaeli hava durumu nasıl olacak? Yağış olacak mı?

2 gündür yağışların etkisi altında olan Kocaeli hava durumu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Kocaeli'de hava durumu nasıl olacak? Yağış olacak mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre bugün hava sıcaklığı en düşük 14 en yüksek 24 derece olacak. İşte güncel hava durumu: