Diyanet’in dini yayınlar sermayesine 200 milyon TL

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Dinî Yayınlar Döner Sermaye İşletmesi’ne tahsis edilen tutar 200 milyon TL’ye çıkarıldı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

2010 yılında 20 milyon ayrılan sermaye, bu kararla birlikte 10 katına çıkarılmış oldu.

“10 KATINA KADAR ARTIRMA YETKİSİ”

2010 yılında yapılan Diyanet İşleri Başkanlığı Kanunu'ndaki değişiklikle birlikte Döner Sermaye İşletmesi’ne 20 milyon TL verilmişti.

2015’te yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararıyla söz konusu bütçe yüzde yüz arttırılarak, 40 milyon TL’ye çıkarılmıştı.

Son olarak 2019 yılındaki Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile sermaye miktarı yüzde 100’lük artışla 80 milyon TL’ye yükselmişti.

Resmi Gazete’de yayımlanan son kararla birlikte bu sermaye, 2010 yılından bugüne 10 katına yükselmiş oldu.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu bütçeyi 10 kat artırma yetkisi bulunuyor.

Kaynak: yeniçağ