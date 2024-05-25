25 May 2024 - 09:06 - Siyaset

Erdoğan gece yarısı görevden alma ve atama yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararı ile bazı bakanlık ve kamu kurumlarına ilişkin atama ve görevden alma gerçekleştirildi. İşte günün şanslı ve şanssız isimleri...