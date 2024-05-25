O belediyedeki işten çıkartma iddialarına CHP'li başkan yanıt!

Karamürsel Belediyesi'nde işten çıkartıldığı iddia edilen belediye personelleri hakkında CHP Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu'dan açıklama geldi. Aksu işten çıkartılan belediye personeline ilişkin detayları ve süreci anlattı. İşte o açıklama:

"ARSIZLAR KENDİNİ KAHRAMAN SANIYOR"

"Adam olana!Dün gerçekleştirilen işten çıkarma olayının aslını astarını bilmeden karalama kampanyası başlatan arkadaşlara ithafen;Biraz edep arkadaşlar,Bu denli yüzsüzlük yapmayın!Yapmayın ki yüzünüze baktığımızda insan silüeti görelim.Böyle sert bir üslup kullanmayacak bir insan olduğumu beni tanıyanlar çok iyi bilir.Ama artık yeter, biz edepten sustukça arsızlar kendisini kahraman sanıyor.Dün gerçekleşen işten çıkartılma ile ilgili muhtelif kişiler tarafından başkanımıza organize bir karalama kampanyası başlatılmıştır.

"ÖZEL KALEM DİYE İŞ TANIMI BULUNMAMAKTADIR"

“İnsanların ekmeği ile oynamaya gelmiyoruz” sözünü belediye başkanımız sonuna kadar tutmuştur.Aksini söyleyende zerre utanma yoktur.

Bunun en iyi şahidi tüm Karamürsel halkıdır.Belediyede çocuğu olan, eşi olan, arkadaşı olan, herkes çok biliyor ki, karamürsel belediyesine sıcak kanlı ve kapsayıcı bir yönetim anlayışı gelmiştir. Bu kapsayıcılık, kalbi kararmış, siyaseti kirli yapan arkadaşların da rahatsızlığını arttırmıştır.Dinleyen herkesin bildiği üzere, Başkanımızın seçim sürecinde tüm meydanlarda söylediği “as kadro değişir” sözü mevcuttur.

"SEN NE İŞ YAPABİLİRSİN?"

Öncelikle şu konuya açıklık getirelim,Karamürsel belediyesinde başkan yardımcısının özel kalemi diye bir iş tanımı bulunmamaktadır!Siyaseten gelen bir başkan yardımcısının rahat siyaset yapsın diye yanına alınmış bu arkadaşın bizim belediyecilik anlayışımızda bir karşılığı yoktur.Elbet herkes takım elbise giyerek, abi gibi sevdiği yol arkadaşıyla dolaşarak,onunla belediyeye gelip giderek

cazip bir maaş almak ister.Ama şu da bilinsin ki halkın parasını bu şekilde heba etmeyecek bir yönetim anlayışı gelmiştir.Üstelik kendisine “sana önceki yönetimin verdiği gibi başkan yardımcısı özel kalemi pozisyonu bizde olmayacak, sen ne iş yapabilirsin var mı düşüncen” diye sorulmuştur.

BU ARKADAŞIN NE AYRICALIĞI VAR?

ASIL ADAMLIK,yedi sene kendisine biat etmiş ve abi bilmiş, her türlü siyasi faliyetine ön ayak olmuş yol arkadaşını, kaybettiği belediyede sığıntı gibi tutmaya çalışmak değil, sahip çıkarak yanına almakla olur! Adam görmek istiyorsa Ahmet başkana baksın aksini görmek istiyorsa da aynaya bakması yeterli olur. Bu komployu hazırlayan arkadaşa da naçizane tavsiyem, siyasi hayatına devam etmek istiyorsa bir an evvel bu çocuğa iş ayarlamasıdır, aksi halde bu tutumla siyasetini sürdüremez. Sana güvenip yanında yürüyen kimse de kalmaz. Ayrıca kıymetli hemşerilerime sesleniyorum. Sizin çocuklarınız iş bulmakta zorlanırken, sabahın köründe servislerde şehrin dışına çalışmaya giderken, Bazen kir pas işinde ağır şartlarda çalışırken, görevi; takım elbise giyip abisinin rahat siyaset yapmasını sağlamak olan, hatta bunun için güzel maaşlar alan bu arkadaşın ne ayrıcalığı var? Bu arkadaş kibardır evet, iyi bir çocuktur ama yaptığı işin belediyede bir görev tanımı yoktur.Sizin çocuklarınız işe alınmazken, bizim çocuklarımız işten çıkartılırken, bu kalbi kararmış laf ebeleri hiç ses çıkartmadılar. Neden?

SİYASİ KOMPLO

Nedeni çok basit,^bu bir siyasi komplodur, işten çıkartılan arkadaşa “çıkartıldım diye yaz ve fotoğrafını paylaş” diye talimat verdikten sonra internette algı operasyonu başlatmak planlanlı bir harekettir.Ahmet başkan verdiği tüm sözleri tutmaktadır, ve süreç içinde de tutmaya da devam edecektir, yirmi yıldır kendilerinin yapamadığı tüm beklentileri iki ay içinde yapması misyonunu belediye başkanımıza yüklemeye çalışan kim varsa artniyetlidir.Son olarak,Süreç içinde işini iyi yapan ve görev tanımı olan kimsemin ekmeği ile oynanmayacaktır."