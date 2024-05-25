O ilçelerde elektrikler kesilecek!

|GEBZE
|BALÇIK
|3213., 3278., GONCA SK., MANDRA CD., YEŞİLTEPE SK.
|26.05.2024
|10:30
|17:00
|KÖRFEZ
|MIMAR SINAN, MİMAR SİNAN
|ADNAN ACARLAR SK., İNKILAP SK., KİREÇÇİ SK., MENDERES CD., MUHARREM CANDAS, MUHARREM CANDAŞ SK., SANLI, ŞANLI SK., TOLGA SK., YILDIRIM BEYAZIT CD.
|26.05.2024
|09:00
|14:00
|BAŞİSKELE
|KARADENIZLILER, KARADENİZLİLER, MEHMETAĞA, OVACIK
|AKÇAKOCA SK., AKİK SK., AKKOL SK., ALACA SK, ALI ISLAM, ALİ İSLAM CD., BASYIGIT, BAŞYİĞİT CD, BAŞYİĞİT CD., BILIM, BİLİM, DEĞİRMENLİ SK., ERKUT, ERKUT SK., FULYA, FULYA SK., GAFUR, GAFUR SK., HACI İSMAİLOĞLU SK., HACIOĞLU SK., HAVADAR SK., IHSAN, IRMAK SK., KAYALI SK., KORHAN SK., KÖKLÜ, KÖKLÜ SK., KÖŞE SK., KULLAR, KULLAR CD., MİMAR SK., NAZAR, NAZAR SK., ÖNCÜ SK., SALİM DERVİŞOĞLU CD., SELÇUK SK., TRABZON SK., TÜRKKAN, TÜRKMEN SK., ÜÇÜNCÜ SK., YENİ YOL CD., YİRMİBEŞ SK.
|26.05.2024
|09:00
|14:00
|BAŞİSKELE
|YAYLACIK
|AK SK., BASRA, BASRA SK., DOSTLUK, DOSTLUK SK., ERKUL SK., FERHAN, FERHAN SK., HALIL AGA, HALİLAĞA SK., HİMMET SK., KANAL SK., KANALYOLU CD., KARAMÜRSEL, KARAMÜRSEL CD., KAVALLIOGLU, KAVALLIOĞLU SK., KILIÇ, KIVILCIM, MERT INAN, METIN, METIN SK., METİN SK., MEVLEVİ SK., SEVDA SK., SEVGİ SK., ŞAHİNKAYA SK., ŞEFKAT SK., ULUBAT SK., ULUBATLI, YAYLACIK CD.
|26.05.2024
|14:00
|17:00
|GÖLCÜK
|SEPETLIPINAR, SEPETLİPINAR, YAZLIK YENI, YAZLIK YENİ, YENİKÖY MERKEZ
|3712. sok, AÇANGÜL SK., ADAÇAYI SK., AKSOY CD., ANSA, ANSA SK., ARPALIK, BALLI BADEM SK, BAŞARAN SK., BAŞÖĞRETMEN CD., BEĞENDİK SK., BEREN SK., BÜLBÜL, D-130 KARAYOLU, D-130 KARAYOLU CD., DADAS, DEMIRCILER, DEMOKRATLAR, DEMOKRATLAR CD., DOST, EBRU SK., EGEMEN, EGEMEN CD., ESTERGON CD., FEZA, GELINCIK, GELİNCİK SK., GÖKTAS, GÖZDEM, GÜMÜŞOVA SK., GÜRGEN SK., HANIMELİ SK., İBİŞOĞLU SK., KARAKALDIRIM CD., KARINCA DERE SK., KENT, KENT SK., LİVANELİLER SK., MELEK OTU SK., MİNE ÇİÇEĞİ SK., MURGUL SK., NECATİ CUMALI CD., NUSRET, ODABAŞLAR CD., ORHAN VELİ CD., OSMAN SENOL, ÖRNEKEVLER, ÖRNEKEVLER CD., ÖZGÜLLER, ÖZGÜLLER SK., ÖZMAL SK., PAPİLA SK., PETEK, PINAR CD., PİRİREİS CD., SANAYI, SANAYİ CD., SEBAHATTİN YAKUT CD., SEPETLIPINAR D-130 YANYOL, SIMLI, SİMLİ SK., SOYSAL SK., SUR SK., SÜLÜN SK., ŞİMAL SK, ŞİMŞİRLİ SK., TAŞ SK., TATAR SK., TEKÇİLER SK., TOPRAK SK., ÜÇEVLER CD., YAYA ÜST GEÇİDİ SK, YAZLIK 17 AĞUSTOS CD., YENİKÖY CD., YETİM SK., YILDIZLAR, YILDIZLAR SK., ZAFER, ZAFER CD., ZİYARET SK., ZÜMRÜT SK.
|26.05.2024
|13:00
|17:00
|GEBZE
|KIRAZPINAR, KİRAZPINAR
|2775. SK., 2776. SK., 2779., 2779. SK., 2780., 2780. SK., 2780/1. SK., 2780/2. SK., 2780/3., 2780/3. SK., 2781. SK., 2782. SK., 2782/1. SK., 2783. SK., 2784. SK., 2784/1. SK., 2784/2. SK., 2784/3. SK., 2784/4. SK., 2785. SK., 2786. SK., IZMIT-ISTANBUL OTOBAN, SEHIT ALI GAFFAR OKKAN CD., ŞEKERPINAR-GEBZE YOLU CD
|26.05.2024
|09:00
|17:00
|GEBZE
|KIRAZPINAR, KİRAZPINAR
|2701., 2701. SK.
|26.05.2024
|09:00
|17:00
|GEBZE
|HACIHALIL, HACIHALİL
|1201/2. SK., 1218., 1219. SK., 1220/1. SK., 1221. SK., KIZILAY, KIZILAY CD.
|26.05.2024
|08:30
|12:00
|ÇAYIROVA
|BALÇIK, CUMHURIYET, CUMHURİYET, SEKERPINAR, ŞEKERPINAR
|1. CD, AÇELYA SK., ADALI SK., AYTEN SK., BAYRAM, BAYRAM SK., CEYDA SK., CİHAN SK., ÇAĞLA SK., ÇAKIL SK., ÇETİN SK., DEREN SK., DERİN SK., DILA, DİLA SK., DURAK SK., E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD., EFE SK., EGE SK., ERHAN, ERHAN SK., ERKAN, ERKAN SK., FILIZ, GEÇIT, GEÇİT SK., GÖKALP SK., GÜLER SK., GÜMÜS, GÜMÜŞ SK., HARMAN SK., HASRET, HAYAT SK., HİSAR SK., HUZUR SK., HÜSEYİN DEMİR CD., ISMET INÖNÜ, IŞILAY SK., İHLAS SK., İSMET İNÖNÜ CD., KARAYEL SK., KARDELEN SK., KENDİR SK., KETEN, KETEN SK., KIVILCIM SK., KIZILCIK, KIZILCIK SK., LODOS SK., RAMAZAN, SAMYELI, SEDİR SK., SELİN SK., SEVİNDİK SK., TUNA CD., TURGUT ÖZAL, YAKAMOZ, YAKAMOZ SK., YAVUZ SK., YELKEN, YELKEN SK., YEŞİM SK., ZAKKUM SK., ZEHRA SK.
|26.05.2024
|08:30
|16:00
|ÇAYIROVA
|SEKERPINAR, ŞEKERPINAR
|BURÇAK SK., ÇAKIL, FİLİZ SK., GÜZEL SK., ORTANCA SK., RAMAZAN SK., TURGUT ÖZAL CD., YABANGÜLÜ, YILMAZ SK.
|26.05.2024
|09:00
|14:00
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.