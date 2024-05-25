O ilçelerde elektrik kesintisi!

|ÇAYIROVA
| ATATÜRK, YENI, YENİ
|5124. SK., 5125. SK., 5126. SK., 5127., 5127. SK., 5127/1. SK., 5128. SK., 5129., 5129. SK., 5131., 5131. SK., 5132., 5132. SK., 5132/1. SK., 5134. SK., 5137., 5137. SK., 5137/1. SK., 5137/2. SK., 5138. SK., 5138/1. SK., 5139. SK., 5140., 5140. SK., 5141. SK., 5142. SK., 5143., 5143. SK., 5144., 5144. SK., ÇIFTLIK, ÇİFTLİK CD., E5-TEM BAĞLANTI YOLU CD, EMEK CD., GAZILER, İNCE SK., MENDERES, SELIMIYE CD., SELİMİYE CD., SÜLEYMANIYE, SÜLEYMANİYE CD.
|25.05. 2024
|08:30
|16:00
|DARICA
|ATATÜRK, BARIS, FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK
|1842., AKÇALI SK., AKÇE SK., ALTUN, BILDIRCIN SK., CENGIZ TOPEL, CENGİZ TOPEL CD., CEYLAN SK., DEĞERLİ SK., EĞİTİM CD., EKİN SK., ENGİN SK., GEDİK SK., GÜLDESTE SK., HUKUK SK., İNCİRLİK SK., KARLI SK., KOZALAK SK., MEHMET AKİF CD., ÖRNEK SK., ÖZDEN, ÖZDEN SK., POYRAZ SK., RAHMI DIBEK, SANCAKTAR SK., SERÇE SK., SONGÜL, SONGÜL SK., TAHİR SK., TAKDİR SK., YALÇIN, YALÇIN SK., YARENLER SK., ZEKAT SK., ZEYBEK
|25.05.2024
|09:00
|09:30
|DARICA
|FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK
|AYAZMA SK., DOST SK., ERDEM SK., HASTANE KARSISI, SADE SK., SİPAHİ SK.
|25.05.2024
|09:00
|17:00
|DARICA
|FEVZIÇAKMAK, FEVZİÇAKMAK
|AKINCILAR SK., AKTAŞ SK., ALSANCAK SK., ALTUN SK., BALKAN SK., BEDIR, BEDİR SK., CEVAHIR, CEVAHİR SK., ÇEŞME SK., ÇİÇEK SK., ÇİÇEKDAĞI SK., DOLUNAY, DOLUNAY SK., DR.ZEKI ACAR CD., DR.ZEKİ ACAR CD., DUHA SK., ETHEM SK., FERİDUN SK., HAS SK., HASTANE KARŞISI SK., İSTASYON CD., KALP GÖZÜ SK., KAYISI SK., KEKİK SK., KIRLANGIÇ SK., LALEM SK., MÜBAREK, MÜBAREK SK., NURKAN SK., REHBER SK., SARMAŞIK SK., SEFER, SEFER SK., SEYİT SK., SİNEM SK., SÖGÜT, SÖĞÜT SK., ÜSTTEPE SK., YAYIK, YAYIK SK., YEŞİLYURT SK., YILDIRIM SK., ZEMBIL, ZEMBİL SK., ZEYBEK SK.
|25.05.2024
|16:30
|17:00
|DİLOVASI
|HACI AKIF, TAVSANCIL, TAVŞANCIL
|AHMET AKKOR CD., BAĞLAR CD., BAYIRLI, BAYIRLI SK., BIRLIK, BİRLİK SK., ÇİMEN SK., D-100 KARAYOLU, EFELER, EZGİ SK., GÖRKEM SK., MEVSIM, NUH ÇIMENTO, SAHIN, SAKIR ÇESME, SÜMBÜL, SÜMBÜLLÜK CD., ŞAHİN CD., ŞAKİR ÇEŞME CD., YESIM, ZÜMRÜT, ZÜMRÜT CD.
|25.05.2024
|09:00
|15:00
|DERİNCE
|ÇENEDAG, ÇENEDAĞ, ÇINARLI
|BARIŞ, BARIŞ SK., DENİZCİLER CD., DURMUŞ SK., İSTİKLAL CD., KAHVECİ SK., KARAAHMET, KARAAHMET CD., LADİN SK., MERİÇ SK., NİL SK., ONARAN SK., ÖDER SK., ÖNDER, ÖNDER CD., SAĞLAM SK., SÜREYYA SK., VURAL, YAĞIZ SK.
|25.05.2024
|09:00
|17:00
|DERİNCE
|GEREDELI, GEREDELİ, KAYNARCA, SÜVERLER, TAHTALI, YENİKÖY MERKEZ
|BALKANCILAR MEVKII, BALKANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, BARAJ KENARI MEVKII, BARAJ KENARI MEVKİİ KÜME EVLER, BEYZADE SK., DAVULCULAR MEVKII, DAVULCULAR MEVKİİ, DAVULCULAR MEVKİİ KÜME EVLER, DOĞANCILAR MEVKİİ, DOĞANCILAR MEVKİİ KÜME EVLER, GÖLLÜ MEVKII, GÖLLÜ MEVKİİ KÜME EVLER, KAYNARCA MERKEZ MEVKII, ORMAN ÜSTÜ MEVKİİ KÜME EVLER, SÜVERLER MERKEZ MEVKII, SÜVERLER MERKEZ MEVKİİ, SÜVERLER MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER
|25.05.2024
|09:00
|17:00
|BAŞİSKELE
|HAVUZLUBAHÇE, NÜZHETIYE, PANAYIR
|ATİLLA SK, HAVUZLUBAHÇE, HAVUZLUBAHÇE CD, KARADENIZLILER MEVKII, KARADENİZLİLER MEVKİİ KÜME EVLER, NIMETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETIYE MERKEZ MEVKII, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME E, NÜZHETİYE MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER, PANAYIR MERKEZ MEVKII, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ, PANAYIR MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER
|25.05.2024
|13:00
|14:30
|GÖLCÜK
|ÖRCÜN, SARAYLI, YUNUS EMRE
|3302., 3312., 3324., 3328., 3331., 839. SK., 850. SK, 860. SK., 862. SK., BAĞLAR CD, ÖRCÜN MERKEZ MEVKII, ÖRCÜN YOLU, SARAYLI, SARAYLI CD, SARAYLI CD., SARAYLI MERKEZ MEVKII, SARAYLI MERKEZ MEVKİİ KÜME EVLER
|25.05.2024
|09:00
|11:00
|BAŞİSKELE
|HAVUZLUBAHÇE, YENİKÖY MERKEZ
|FERHADİYE YOLU(ÇAVUŞOĞULLARI) SK., HAVUZLUBAHÇE CD., KIRAZLIBAHÇE, KİRAZLIBAHÇE CD.
|25.05.2024
|14:30
|15:30
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