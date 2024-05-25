Çalışan anneler dikkat! Yeni kararlar yolda

AKP’nin MKYK toplantısında çalışan hamileler ve anneler için harekete geçildiği iddia edildi.Toplantıda kadınların hem kariyer hem de çocuk yapmaları için gerekli desteklerin verilmesi konusunun görüşüldüğü ileri sürüldü.Alınacak kararlara göre, Doğum izni süresi artırılacak, yarı zamanlı çalışmaya imkân sağlanacak, evden çalışma modeli uygulanacak.

İŞTE ALINACAK O KARARLAR:

Doğum izni süresi artırılacak

Yarı zamanlı çalışmaya imkân sağlanacak

Evden çalışma modeli uygulanacak

Anneler esnek çalışmadan yararlanacak

Annelerin kıdem boşlukları bütçeden tamamlanacak

"ÇOCUKLAR 5 YAŞINA GELENE KADAR YARI ÇALIŞMA"

Bir MKYK üyesinin doğum sonrası izinlerle ilgili kadınların talebini dile getirdiği öne sürüldü.

İddiaya göre üye, konu ile ilgili şunları söyledi:4 aylık doğum izni çok az, kadınların çocukları 5-6 yaşına gelene kadar yarı çalışma / evden çalışma ile desteklenmeleri ve bu duruma kaynak ayrılması gerekiyor.1 yıllık izin seçeneği ile 2-3 yıllık uzaktan çalışma imkânı gündeme getirilmeli ve adım atılmalı.Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ise atılacak kararlarla ilgili yüzde 100 destek vereceklerini söylediği iddia edildi.Şimşek, "Özel sektör de sürece dâhil edilmeli. Kaynak aktarımı konusunda problem olmaz.Özel sektörü destekleriz, kıdem tazminatına tanımlamaları için gereken desteği veririz" dedi.

Kaynak: yeniçağ