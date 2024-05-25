25 May 2024 - 09:34- Siyaset G:

Uğraş Çiftçi son yolculuğuna uğurlanacak

Cihat Polat
Cihat Polat Tüm Haberleri
Uğraş Çiftçi son yolculuğuna uğurlanacak mask

Uğraş Çiftçi Arızlı'da evinde iple asarak intihar etti. Çiftçi, 25 Mayıs Cumartesi (bugün) ikindi namazına müteakip Fevziye Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından İzmit’te toprağa verilecek.

25 May 2024 - 09:34 - Siyaset

Mahreç  Cihat Polat

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