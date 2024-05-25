Emekliye bir sevindirici bir de üzücü haber!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bayram ikramiyesine yapılacak bir zammın gündemde olmadığını ifade etti.

MAAŞ VE İKRAMİYE BİRLİKTE HESAPLARA YATACAK: 10-14 HAZİRAN

Ancak emekliler için sevindirici bir haber de var.Kurban Bayramı öncesinde emekli maaşları ve 3 bin liralık ikramiyeler hesaplara yatırılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklayacağı ödeme takvimine göre, Haziran ayı maaşları ve ikramiyeler 10-14 Haziran tarihleri arasında ödenecek. Ödemeler öncelikle SSK, ardından Bağ-Kur ve son olarak Emekli Sandığı mensuplarına yapılacak. Böylece, 16 Haziran’da başlayacak Kurban Bayramı’ndan önce tüm emekliler maaş ve ikramiyelerini almış olacak.

TEMMUZ AYINDA ENLASYON ÜZERİNDE ZAM TALEBİ

Öte yandan, AKP MKYK toplantısından sızan bilgilere göre, bazı parti üyeleri Temmuz ayında emeklilere enflasyonun üzerinde bir zam yapılmasını önerdi. Ancak bu öneri, kaynak yetersizliği ve EYT ile ilgili endişeler nedeniyle destek görmedi. Parti içinde bu konuda farklı görüşler olduğu ve öneriye itirazların yükseldiği belirtiliyor.

Kaynak: yeniçağ