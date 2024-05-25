- Eğitim

Unutulmaya yüz tutmuş yöresel değerlere çocuklardan yoğun ilgi

Unutulmaya yüz tutmuş yöresel değerlerin yeniden gün yüzüne çıkarıldığı Kocaeli Yerel Kültür Müzesi, Müzeler Haftasında geleneksel el sanatları ve şehrin yerel kültürünü yansıtan çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Unutulmaya yüz tutmuş yöresel değerlere çocuklardan yoğun ilgi mask
Unutulmaya yüz tutmuş yöresel değerlere çocuklardan yoğun ilgi
Unutulmaya yüz tutmuş yöresel değerlere çocuklardan yoğun ilgi
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Kocaeli’de yaşayan Manav Türklerinin zengin kültürünü yaşatmak ve tanıtmak amacıyla Kocaeli Yerel Kültür Müzesi, Müzeler Haftası’nda dolu etkinliğe ev sahipliği yaptı. Müzenin en ilgi çeken etkinlikleri kilim, topaç ve masal atölyesi oldu. Geleneksel kirkit kilim tekniklerinin öğretileceği kilim atölyesiyle temel bilgiler verilirken, topaç atölyesiyle unutulmaya yüz tutmuş geleneksel oyunlar canlandırılarak ziyaretçileri geçmişe götürüldü. Masal atölyesinde ise Kocaeli’nin yerel masallarından anlatılarak masalda geçen yerel kültüre ait ögeler tanıtıldı.
Müzenin etkinliklerine ilköğretim okullarından yoğun ilgi gösterilirken Yarımca Mimar Sinan İlköğretim Okulu öğrencilerine kilim atölyesi düzenlendi. Ayrıca üniversite öğrencileri ile söyleşi gerçekleştirildi. Müzeler haftasına özel olarak Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Kulübü'nün projesi olan Kocaeli Değerleri Fotoğraf Sergisi de ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Sergide, Kocaeli’nin eşsiz kilim geleneği ve bu geleneğin günümüzdeki durumu hakkında bilgi veren fotoğraflar yer aldı.
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25 May 2024 - 10:00 - Eğitim

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