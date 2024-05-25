- Ekonomi

Akaryakıtta tabela değişti...

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş pompaya indirim olarak yansıdı. Bu gece yarısından itibaren benzine indirim geldi. 25 Mayıs 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

Akaryakıtta tabela değişti... mask

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin motorin ve LPG (otogaz)  fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 82,12 dolar civarından işlem görüyor.

BENZİNE İNDİRİM GELDİ
Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş pompaya indirim olarak yansıdı. Benzine bu gece yarısından itibaren1 lira 38 kuruş indirim geldi.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

Benzin: 41,27 TL

Motorin: 40.15 TL

Kaynak: cumhuriyet
# Akaryakıt, benzin, Zam, indirim

25 May 2024 - 10:20 - Ekonomi

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