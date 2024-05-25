25 May 2024 - 10:20 - Ekonomi

Akaryakıtta tabela değişti...

Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş pompaya indirim olarak yansıdı. Bu gece yarısından itibaren benzine indirim geldi. 25 Mayıs 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...