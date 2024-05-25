Akaryakıtta tabela değişti...

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin motorin ve LPG (otogaz) fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 82,12 dolar civarından işlem görüyor.
BENZİNE İNDİRİM GELDİ
Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş pompaya indirim olarak yansıdı. Benzine bu gece yarısından itibaren1 lira 38 kuruş indirim geldi.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;
Benzin: 41,27 TL
Motorin: 40.15 TL
Kaynak: cumhuriyet
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.