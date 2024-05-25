Ford Otosan'ın 3 aylık kârı belli oldu!

Kocaeli’nin en büyük otomotiv fabrikası olan Ford Otosan 2024 yılı mali tablolarını açıkladı. Firmanın açıkladığı mali tablolara göre Ford Otosan, sadece 3 ayda 8 milyar liradan fazla kâr elde etti..
ÜÇ AYLIK TABLO
Ford Otosan’ın yayınlanan 2024 mali tablosuna göre şirket, 2024 yılında 1 Ocak ile 31 Mart tarihleri arasında 8 milyar 973 milyon lira kâr etti. Firmanın bu üç aydaki brüt kârı ise 13 milyar 216 milyon lira olarak açıklandı. Açıklanan finansal tablolara göre, 2023 yılında 8 milyar 123 milyon lira olan Ford Otosan, 2024 yılında ise bu kârın üzerine 800 milyon lira daha koydu.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.