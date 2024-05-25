Ford Otosan'ın 3 aylık kârı belli oldu!

Kocaeli’nin en büyük otomotiv fabrikası olan Ford Otosan 2024 yılı mali tablolarını açıkladı. Firmanın açıkladığı mali tablolara göre Ford Otosan, sadece 3 ayda 8 milyar liradan fazla kâr elde etti..

ÜÇ AYLIK TABLO

Ford Otosan’ın yayınlanan 2024 mali tablosuna göre şirket, 2024 yılında 1 Ocak ile 31 Mart tarihleri arasında 8 milyar 973 milyon lira kâr etti. Firmanın bu üç aydaki brüt kârı ise 13 milyar 216 milyon lira olarak açıklandı. Açıklanan finansal tablolara göre, 2023 yılında 8 milyar 123 milyon lira olan Ford Otosan, 2024 yılında ise bu kârın üzerine 800 milyon lira daha koydu.