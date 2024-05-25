1 milyon liranın faiz getirisi ortaya çıktı

Merkez Bankası’nın genel seçim sonrası faizleri kademeli olarak artırması sonrası bankalarda mevduat faizleri yüzde 60’a kadar dayanmıştı.Ancak son dönemde faiz oranlarında düşüş yaşanıyor. Merkez Bankası’nın son 2 Para Politikası Kurulu toplantısında faizi yüzde 50’de sabit tutmasının da etkisiyle bankaların mevduat faizi yüzde 47’ye kadar geriledi.Edinilen bilgiye göre, mevduat faizleri bankaya ve yatırılan miktara göre değişiyor. Bankalarda 100 bin lira için verilen ortalama faiz yüzde 44 olurken bu rakam 500 bin lira için yüzde 47 seviyesine geliyor.Öte yandan 1 milyon lira için 32 günlük faiz ise yüzde 47 ile yüzde 52 aralığında değişkenlik gösteriyor. 1 milyon liranın faizi 3 aylık vadede ise yüzde 54 seviyesine geliyor. Uzmanlar, mevcut faiz oranlarının 1 ayda yüzde 6 düşüş gösterdiğine dikkat çekiyor.Merkez Bankası’nın açıkladığı veriler de faiz oranlarındaki düşüşü gözler önüne serdi. Buna göre, , son haftalarda yüzde 69’a dayanarak 22 yılın zirvesine yükselen 1-3 aylık TL mevduat faizi, bir haftada 4.4 puan birden geriledi.Merkez Bankası’nın açıkladığı oran, daha çok yüksek hacimli döviz KKM’den standart TL mevduata geçişlerde geçerli oluyor.

1 MİLYON LİRANIN AYLIK GELİRİ NE KADAR OLDU?

1 milyon TL’ye bir ay önce aylık yüzde 57.5 faiz verilirken, bunun net getirisi 46 bin 502 TL idi. Bu hafta itibarıyla yüzde 47 faiz ile net getiri 38 bin 10 TL’ye gerilemiş oldu.Uzmanlar, faiz oranlarındaki düşüşün piyasadaki Türk Lirası likidite fazlasından kaynaklandığını belirtiyor. Öte yandan finans uzmanları, piyasadaki TL likidite fazlasına yönelik düzenlemelerin gelmesi ile birlikte faizlerin yeniden yüzde 60’lara yükselmesini bekliyor.

KREDİ FAİZLERİ DE DÜŞTÜ

Mevduat faizlerinde yaşanan düşüşle birlikte kredi faizlerinin de azaldığı kaydedildi.Merkez Bankası verilerine göre, mayıs ayının ilk haftası yüzde 80’e dayanan ihtiyaç kredisi faizi, 10 Mayıs haftasında yüzde 79.21’e, 17 Mayıs haftası itibarıyla da yüzde 78.04’e geriledi. Ticari kredi faizleri ise aynı dönemde yüzde 65.56’dan yüzde 64.32’ye indi.

Kaynak: yeniçağ