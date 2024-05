Başkan Şalgam: “Yeteri kadar etle beslenemiyoruz”

Kocaeli Kasaplar Odası Başkanı İsmail Şalgam Kurban Bayramı öncesi kırmızı et fiyatlarına gelen yüzde 10’luk indirimi gazetemize değerlendirdi. Şalgam ithal etin fiyatları düşürdüğünü belirterek, “Dana eti kilo bazında 50-60 TL geriledi. Yüzde 10’luk bir düşüş var. Piyasaya ithal etin girmesi dana etini düşürdü. Beyaz ette ise ihracat durduruldu. Vatandaş kendini kurbana saklıyor. Böylelikle az et alıyor. Satışlar ve akabinde fiyatlar da düşüyor. Ülke olarak bayrama hazırlık yapıyoruz. Kurban alacaklar adam et harcamalarını kısıyor. Bu fiyatlar 2 ay daha bu şekilde sürer” dedi.

ET TÜKEMİMİZ YILLIK 13 KİLODAN 3 KİLOYA KADAR GERİLEDİ

Vatandaşların yeteri kadar etle beslenemediğini söyleyen Şalgam, “Ülke olarak kişi başına yıllık et tüketim ortalamamız 13 kilodan 3 kiloya kadar geriledi. Yeteri kadar etle beslenmiyoruz. Amerika’da bu oran kişi başına 50 kilo olarak belirlenmiş. Tarım ve hayvancılıkta teşviklerin arttırılması gerekiyor. Bu işi yapan insanların yaş ortalamaları 45-50. Gençlerin, özellikle köylerdeki gençlerin tarım ve hayvancılıkla uğraşmaları için yeni planlar yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

TEŞVİKLER DAHA DA ARTTILMALI

Verilen teşviklerin daha da artması gerektiğini belirten Başkan Şalgam, “Bu işi yapanların sayısı her geçen gün azalıyor. Süt besicilerinin desteklenmesi gerekiyor. Hayvancılık sanayinin de önemli bir temel taşı. Et ve süt sanayi yerli üretimden oldukça etkileniyor. Teşvikleri sürdürmeli ve daha da arttırmalıyız. Bunlar yapıldığında hayvancılıkta yeniden gelişmeye başlarız” ifadelerini kullandı.

İŞTE ET FİYATLARI

Bütün Kuzu: 500 TL

Kuzu Kol: 550 TL

Kuzu But: 580 TL

Kuzu Gerdan: 520 TL

Kuzu Külbastı:740 TL

Kuzu Şiş: 740 TL

Kuzu Pirzola: 940 TL

Kuzu Döş: 650 TL

Dana Kıyma: 550 TL

Dana Kuşbaşı: 600 TL

Biftek: 650 TL

Antrikot: 700 TL

Köfte: 520 TL

Sucuk: 600 TL

Kebap: 620 TL

Ciğer: 450 TL

Bütün tavuk: 110 TL

Yumurta 30’lu koli: 85 TL