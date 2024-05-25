Başkan Şalgam: “Yeteri kadar etle beslenemiyoruz”

Kocaeli Kasaplar Odası Başkanı İsmail Şalgam Kurban Bayramı öncesi kırmızı et fiyatlarına gelen yüzde 10’luk indirimi gazetemize değerlendirdi. Şalgam ithal etin fiyatları düşürdüğünü belirterek, “Dana eti kilo bazında 50-60 TL geriledi. Yüzde 10’luk bir düşüş var. Piyasaya ithal etin girmesi dana etini düşürdü. Beyaz ette ise ihracat durduruldu. Vatandaş kendini kurbana saklıyor. Böylelikle az et alıyor. Satışlar ve akabinde fiyatlar da düşüyor. Ülke olarak bayrama hazırlık yapıyoruz. Kurban alacaklar adam et harcamalarını kısıyor. Bu fiyatlar 2 ay daha bu şekilde sürer” dedi.
ET TÜKEMİMİZ YILLIK 13 KİLODAN 3 KİLOYA KADAR GERİLEDİ
Vatandaşların yeteri kadar etle beslenemediğini söyleyen Şalgam, “Ülke olarak kişi başına yıllık et tüketim ortalamamız 13 kilodan 3 kiloya kadar geriledi. Yeteri kadar etle beslenmiyoruz. Amerika’da bu oran kişi başına 50 kilo olarak belirlenmiş. Tarım ve hayvancılıkta teşviklerin arttırılması gerekiyor. Bu işi yapan insanların yaş ortalamaları 45-50. Gençlerin, özellikle köylerdeki gençlerin tarım ve hayvancılıkla uğraşmaları için yeni planlar yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu.
TEŞVİKLER DAHA DA ARTTILMALI
Verilen teşviklerin daha da artması gerektiğini belirten Başkan Şalgam, “Bu işi yapanların sayısı her geçen gün azalıyor. Süt besicilerinin desteklenmesi gerekiyor. Hayvancılık sanayinin de önemli bir temel taşı. Et ve süt sanayi yerli üretimden oldukça etkileniyor. Teşvikleri sürdürmeli ve daha da arttırmalıyız. Bunlar yapıldığında hayvancılıkta yeniden gelişmeye başlarız” ifadelerini kullandı.
İŞTE ET FİYATLARI
Bütün Kuzu: 500 TL
Kuzu Kol: 550 TL
Kuzu But: 580 TL
Kuzu Gerdan: 520 TL
Kuzu Külbastı:740 TL
Kuzu Şiş: 740 TL
Kuzu Pirzola: 940 TL
Kuzu Döş: 650 TL
Dana Kıyma: 550 TL
Dana Kuşbaşı: 600 TL
Biftek: 650 TL
Antrikot: 700 TL
Köfte: 520 TL
Sucuk: 600 TL
Kebap: 620 TL
Ciğer: 450 TL
Bütün tavuk: 110 TL
Yumurta 30’lu koli: 85 TL
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Derinceli - Akp ye mhp ye daha cok oy verin. Daha cok multeci yabanci getirsin
Vatandaş - Diyanetin başındaki puşt yakınları çevresi birde uzun varya sarayda oda aynı şekilde yiyin beyler yiyin geberene kadar yiyin biz 10 TL açız ulan açız acil erken seçim bekliyoruz
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.