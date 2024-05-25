Seçimi kaybeden AKP'li başkandan CHP'li başkana: "Adam değilsiniz"

Karamürsel Belediyesi'nde işten çıkartıldığı iddia edilen belediye personelleri hakkında CHP Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu'dan açıklama gelmişti. Aksu'nun açıklamalarına Karamürsel'de seçimi kaybeden AKP adayı Mesut Çetinkaya'dan sert tepki geldi. Karamürsel’de seçimlerde CHP’nin adayı Ahmet Çalık ile AKP'nin adayı Mesut Çetinkaya yarışmıştı ve Ahmet Çalık 15 bin 592 oy ile yüzde 46.84, Mesut Çetinkaya ise 13 bin 62 oy ile yüzde 39.24 oy almıştı. Ahmet Çalık, Karamürsel Belediye Başkanlığını kazandıktan sonra belediye personellerin işten çıkartıldığı iddia edilmiş ve CHP Karamürsel İlçe Başkanı Anıl Aksu bu duruma dair açıklama yapmıştı. Çetinkaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"ADAMLIK ? Verdiğiniz sözü tutacak kadar adam değilsiniz. Yaptığınız işin arkasında duracak kadar adam olun. Sayın CHP ilçe başkanı usluptan bahsetmiş. Evet sizi böyle bilmiyorduk. 2 ayda bütün ayarlarınız değişti. Gerçek kişiliğiniz ortaya çıktı. Sıcak kanlı ve kapsayıcı yönetim anlayışından kastınız CHP ilçe başkanının personel ile yapılan toplantılara katılması mıdır? Sizin belediyedeki göreviniz nedir ki, belediye personeli ile yapılan toplantılara katılır oldunuz. Şimdi gelelim ana konuya. As kadrosunu değiştirmek belediye başkanının en doğal hakkıdır. Yer değişikliği yapar Zaten as kadro gereğini yapmış belediyeden müsade almış, ayrılmıştır. İnsanların ekmeği ile oynadınız, şerefi ile oynamayın.

EKMEKLE OYNADINIZ

Yaptığınız ayıp. Konu olan kardeşimizin çalışkanlığını birçok insan gibi sizde çok iyi biliyorsunuz. Belediye başkan yardımcısı özel kalemi kadrosu laf ebeliklerine gireceğine Şuan başka yardımcısı olarak görev yapan arkadaşın yanında kimse çalışıyor mu diye baksaydınız bunu yazmaya utanırdınız. Ama utanma duygunuz olsaydı zaten bu paylaşımı yapmazdınız. Dediğim gibi Sözünüzü tutacak kadar adam olmadığınızı öncelikle peşinizden gelen, sizin için çalışma yapan kişiler öğrendiler. İnsanların yüzüne bakamayacak hale geldiler. Ama Yaptığınız işin arkasında duramayacak kadar da adam değilmişsiniz. Ekmekle oynadınız.Yalan ve iftira ile sıvıyorsunuz. Sahip çıkma konusuna gelince Siz menfaat paylaşımı ile dostluklar yol arkadaşlığı kurduğunuz için bizi anlayamazsınız.

ADAM ZANNETMEYE DEVAM ETSİNLER

Sen o tarafa kafa yorma. Seçim döneminde söz verdiğiniz yüzlerce gencin yüzüne nasıl bakacağını düşün sayın ilçe başkanı Bizim dostluklarımız. Abi kardeşliklerimiz menfaat üzerine kurulmadı. Bize Söz namustur diye öğrettiler dedim ya sor bakalım etrafına sayın ilçe başkanı. Sizin gibi bol keseden verilmiş bir sözüm olmuş mu. Siyaset dersi alacağımız son kişiler sizlersiniz. Hayal sattınız. Yalan attınız. İnsanları kandırdınız. Bari yüzünüzü Eğin ve susun da. Adam zannetmeye devam etsinler"