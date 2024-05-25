Başkan Şalgam: “Bu yanlıştan dönülmeli”

Esnaf kooperatiflerine başvuru sonucu Halkbank aracılığıyla verilen Hazine destekli esnaf kredilerinin sabit olan faiz oranları artırıldı. Esnaf kooperatiflerine bildirilen faiz güncelleme uygulaması ile kredi faiz oranları kademeli olarak artırılacak. Yeni uygulamaya göre; borcu devam eden esnaf kredilerinde uygulanan yüzde 7,5 oranındaki kredi faiz oranı yüzde 17’ye, yüzde 8,5 olan faiz oranı yüzde 18’e, yüzde 9,5 olan faiz oranı yüzde 21’e, yüzde 12,5 olan kredi faizi yüzde 24'e, yüzde 17,30 olan kredi faizi yüzde 25’e, yüzde 20 olan faiz oranı yüzde 26’ya, yüzde 22,30 olan faiz oranı yüzde 27’ye, yüzde 24 ve 25 olan kredi faiz oranı ise yüzde 29'a yükseltildi.

FAİZ ORANLARININ YÜKSELTİLMESİ ESNAFI DERİNDEN ÜZMÜŞTÜR

Kararın esnafı derinden üzdüğünü vurgulayan Kocaeli Kasaplar Odası Başkanı İsmail Şalgam, "Esnaf Kredi Kooperatifleri aracılığı ile çekilen kredilerin faiz oranları yükseltilmiştir. Çekilen kredilerin faiz oranının yükseltilmesi esnafımızı derinden üzmüştür. Bu yanlıştan dönülmesi gerekmektedir" dedi.