Uzmanından ev kiralayacak ve satın alacaklara uyarı

İzmir Emlak Komisyoncuları Odası (İZEKO) Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Güleroğlu, son günlerde konut satış ve kiralamalarında dolandırıcılık olaylarının arttığını, yurttaşaların bu konuda dikkatli olması gerektiğini belirterek, uyarılarda bulundu.

Artan kiralarla birlikte uygun fiyata ev tutmak isteyen ya da satın almak isteyen yurttaşlar, dolandırıcıların tuzağına düşüyor.

Ev arayan öğrencileri de hedef alan dolandırıcılar, uygun kiralık ya da satılık ev ilanı verdikten sonra 'kapora' adı altında para alıp, ortadan kayboluyor.

Son dönemde çok sayıda kişinin konut satış ve kiralamalarında mağdur olduğunu dile getiren İZEKO Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Güleroğlu, yetki belgesinin önemini vurguladı.

Yetki belgesi olmadan kendilerini emlakçı olarak tanıtan kişilere karşı dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Güleroğlu, " Ticaret Bakanlığı, internet sitelerinden ya da sosyal medyada konut ilanı vererek vatandaşları dolandıranlara karşı önemli tedbirler aldı. Böylece emlakçı olmanın şartlarını belirledi ve bu mesleği yapabilmek için yetki belgesi alma şartı koydu.

Bu belge olmadıkça kişiler emlakçılık yapamaz ancak belge sorgulanmadan yapılan alışverişin sonunda dolandırıcılık olayları yaşanabiliyor. Özellikle İzmir öğrenci şehri olduğu için uygun fiyata kiralık ev ilanı veriyorlar. Bunun da karşılığında kaporaları alıp ortadan kayboluyorlar. Ancak yetki belgesi alan emlakçıların bu tür dolandırıcılık olaylarına karışması mümkün değil çünkü yetki belgesi kişinin elinden alınıyor. Bu nedenle ev ilanı sitelerinde isim sonunda 'yapı' olan veya inşaat şirketi gibi gösterip emlakçılık yapmaya çalışan kişiler nedeni ile vatandaşlar mağdur olabiliyor" ifadelerini kullandı.

"EMLAKÇININ YETKİ BELGESİ KONTROL EDİLMELİ"

Vatandaşların web sitelerinde kiralık veya satılık ev ararken yapması gerekenleri belirten Güleroğlu, "Emlakçıların sitelerine girerek ve Ticaret Bakanlığı'ndan sorgulayarak ilgili firmanın yetki belgesinin olup olmadığına bakılmalıdır. Eğer böyle bir belge yoksa ne kapora gönderilmeli ne de telefon ile aranmalı. Örneğin; Malatya'dan ya da Giresun'dan İzmir'deki üniversitelerden birini kazanan öğrencilerin çoğu ev aramaya başlıyor. Sitelerde evlerin fotoğrafları çok kaliteli, güzel görünüyor, kirası ucuz gösteriliyor. Vatandaşımız biraz da buna dikkat etmeli. Bir yerde bir ödül varsa dikkat edilecek bir mevzu da oluyor" diye konuştu.

"SOSYAL MEDYADAN KONUT ALIŞVERİŞİ YAPILMAMALI"

Vatandaşların sosyal medyadaki ilanlarla alışveriş yapmasına karşı olduğunu ifade eden Mesut Güleroğlu, "Her emlakçının bir sitesi var. Emlak veya gayrimenkul işi yapan kişilerin sitesine ilan verebilmesi için de yetki belgesine ihtiyacı var. Yine bu belgeye sahip olmayan firmalar bu yolla da vatandaşları dolandırabiliyor. Özellikle İzmir'in Buca ilçesinde karşılaştığımız durum ise 1 milyon 800 bin ya da 2 milyon TL değerinde olan evler ilana 800 bin TL olarak veriliyor. Vatandaşların bu nedenle karşılaştırma yaparak ve dikkat ederek hareket etmeleri gerekiyor" dedi.