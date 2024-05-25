15 yaşındaki öğrencinin şüpheli ölümü

Gebze'de 10.sınıf öğrencisi Hüseyin Efe Kula, yüksekten düşme neticesi hayatını kaybetti. Köşklüçeşme Mahallesinde yaşayan 15 yaşındaki Hüseyin Efe, önceki gece şüpheli bir şekilde hayata veda etti. Sabah saatlerinde yol üzerinde bulunan Hüseyin Efe'nin cansız bedeni sevenlerini yasa boğdu. Olayla ilgili soruşturma polis, intihar mı yoksa düşme neticesi mi kapsamlı bir araştırma yapıyor. Çevresinde sevilen, eğitim gördüğü Darıca'daki Anadolu Lisesinde başarılı bir öğrenci olduğu öğrenilen Hüseyin Efe'nin cenazesi bugün Köşklüçeşme Mahallesi Ebubekir Sıddık Cami'nden son yolculuğuna uğurlanacak.