Bayram Kütük: “Bu uygulamayı kabul etmiyoruz”

Esnaf kooperatiflerine başvuru sonucu Halkbank aracılığıyla verilen Hazine destekli esnaf kredilerinin sabit olan faiz oranları artırıldı. Esnaf kooperatiflerine bildirilen faiz güncelleme uygulaması ile kredi faiz oranları kademeli olarak artırılacak. Yeni uygulamaya göre; borcu devam eden esnaf kredilerinde uygulanan yüzde 7,5 oranındaki kredi faiz oranı yüzde 17’ye, yüzde 8,5 olan faiz oranı yüzde 18’e, yüzde 9,5 olan faiz oranı yüzde 21’e, yüzde 12,5 olan kredi faizi yüzde 24'e, yüzde 17,30 olan kredi faizi yüzde 25’e, yüzde 20 olan faiz oranı yüzde 26’ya, yüzde 22,30 olan faiz oranı yüzde 27’ye, yüzde 24 ve 25 olan kredi faiz oranı ise yüzde 29'a yükseltildi.

YENİDEN DÜZENLENME TALEP EDİYORUZ

Karara tepki gösteren Kocaeli Bakkallar, Büfeler ve Tekel Bayileri Esnaf Odası Bayram Kütük, alınan kararla ilgili bir an önce düzenleme yapılmasını talep etti. Kütük, "Bu uygulamayı kabul etmiyoruz. Esnaflarımızın daha önce kullanmış olduğu sabit faiz ödemeli kredilerinin oranlarının değişmesini uygun bulmuyoruz. İvedi şekilde tekrar düzenleme yapılmasını talep ediyoruz" ifadelerine yer verdi.