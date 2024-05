TÜRKİYE 1.’Sİ KÖRFEZ’DEN ÇIKTI

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Mersin’de düzenlenen ‘Okul Sporları’ müsabakalarında, Körfez İlimtepe Ortaokulu Öğrencisi Berat Can Kaya, ‘Atletizm Küçük Erkekler Ferdi Fırlatma Topu’ kategorisinde bütün rakiplerini yenerek, Türkiye 1.’si olarak kürsüye çıktı. Türkiye 1.’si olan Berat Can Kaya, okul müdürü Turgut Kızılkaya ve ailesi ile birlikte Körfez Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt’u ziyaret ederek; madalyasını takdim etti. Milli Eğitim Müdürü Segülen Kurt ise, “İlimtepe Ortaokulu öğrencilerimizden 14-15 Mayıs tarihlerinde Mersin'de yapılan Okul Sporları "Atletizm Küçük Erkekler Ferdi Fırlatma Topu" kategorisinde Türkiye 1.si olarak bizleri gururlandıran şampiyon Berat Can KAYA'yı kurumumuzda ağırladık. Öğrencimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Öğrencimizin başarısında emeği geçen okul idaresine beden eğitimi öğretmenimize teşekkür ediyorum.” dedi