CİLDİN KIRIŞMAMASI VE SARKMAMASI İÇİN NE YAPMALIYIZ?

A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar
12 Mayıs Pazar günü Doğal Yaşam Festivali’nde Sağlıklı Yaşıyoruz oturumunun konusu Sağlıklı Yaş Alma idi. Dermatolog Dr. Vildan Şengöz de cilt yaşlanmasıyla ilgili harika bilgiler aktardı.
Cilt kırışması ve sarkmasının tek nedeninin “ŞEKER” olduğunu belirtti ve bunu nasıl yaptığını da çok güzel açıkladı. Şekerli ve unlu gıda tüketirsek dışarıdan ne yaparsak yapalım, ne sürersek sürelim işe yaramayacağını söyledi.
Fazla şekerin karamelize olarak doğal kollajenimizi, dolayısıyla bağ dokumuzu geri dönüşü olmayan şekilde bozduğunu anlattı. Şekerli unlu gıdaları yediğimiz sürece kırışıklıkların ve sarkmanın kaçınılmaz olduğunu belirtti.
Siz şeker ve unlu gıdalar yiyor musunuz?
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.