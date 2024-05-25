Kocaeli Bölge Tiyatrosu, 31 Mayıs- 9 Haziran tarihleri arasında Kocaeli Uluslararası Gençlik Merkezi’nde 29. Çocuk ve Genç Oyuncular Tiyatro Festivali’ni gerçekleştirecek. Kocaeli Bölge Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Burhan Akçin, genç ve çocuk oyuncular tarafından düzenlenecek etkinliğe tüm vatandaşları davet etti. 30 Mayıs Perşembe günü Kocaeli Uluslararası Gençki Merkezi Bahçesi'nde festivalin Tanıtım Kokteyl'i gerçekleştirilecek. Kokteyl saat 19.30'da başlayacak. 31 Mayıs Cuma günü ise saat 18.00'da gerçekleştirilecek kortejin ardından açılış yapılacak.Programın takvimi şu şekilde:
- Kültür-Sanat
Genç ve çocuk oyuncular hünerlerini sergileyecek
Kocaeli Bölge Tiyatrosu tarafından 31 Mayıs- 9 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek 29. Çocuk ve Genç Oyuncular Tiyatro Festivali çocuk ve genç oyuncular hünerlerini sergileyecek
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.