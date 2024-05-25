Genç ve çocuk oyuncular hünerlerini sergileyecek

Kocaeli Bölge Tiyatrosu, 31 Mayıs- 9 Haziran tarihleri arasında Kocaeli Uluslararası Gençlik Merkezi’nde 29. Çocuk ve Genç Oyuncular Tiyatro Festivali’ni gerçekleştirecek. Kocaeli Bölge Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Burhan Akçin, genç ve çocuk oyuncular tarafından düzenlenecek etkinliğe tüm vatandaşları davet etti. 30 Mayıs Perşembe günü Kocaeli Uluslararası Gençki Merkezi Bahçesi'nde festivalin Tanıtım Kokteyl'i gerçekleştirilecek. Kokteyl saat 19.30'da başlayacak. 31 Mayıs Cuma günü ise saat 18.00'da gerçekleştirilecek kortejin ardından açılış yapılacak.Programın takvimi şu şekilde: