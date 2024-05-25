Kocaeli’deki özel hastane personel alacak!

İŞKUR Kocaeli’de eleman arayan firmaların listesini yayınladı. Yayınlayan listeye göre Kocaeli’nin Körfez ilçesinde faaliyet gösteren Özel Marmara Sağlık Hizmetleri A.Ş’i bünyesinde istihdam etmek üzere en fazla 55 yaşında olması ve en az ilkokul mezunu olması şartıyla 10 kadın beden işçisi alacak. İlana başvurmak isteyen vatandaşlar başvurularını İŞKUR üzerinden yapabilecek.