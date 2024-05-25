Mektebim Koleji'nden "Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk Koşusu "

24 Mayıs 2024 tarihinde, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk adına düzenlenen koşu etkinliği, büyük bir coşku ve katılımla gerçekleşti. Genç kızlar ve genç erkekler kategorisinde yarışan sporcular, Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak için ter döktü. Kızlar 1000 metre, erkekler ise 1500 metre parkurunda kıyasıya mücadele etti.



Yarışmalar sonunda, her iki kategoride de dereceye giren sporcular ödüllendirildi. Kızlar ve erkeklerde ilk üçe girenler sırasıyla çeyrek altın, gram altın ve yarım gram altın ödüllerinin yanı sıra madalya kazandılar. Etkinlik boyunca katılımcılara ve organizasyona destek olan öğretmenlere teşekkür edildi.



Mektebim Koleji Bilgi Küpü kampüsleri olarak, bu anlamlı etkinliğe ev sahipliği yapmaktan gurur duyduk. Bu etkinlikte yarışan tüm sporcular, Mustafa Kemal Atatürk için koştukları için gurur duyduklarını ifade ettiler. Etkinlik, Atatürk'ün eğitim ve sporun önemine dair mirasını yaşatmak adına büyük bir başarıyla tamamlandı.