Eski başpehlivan yaşamını yitirdi

İzmit Erenler Mahallesi Mesut Tekke Sokak adresinde ikamet eden ve Kocaeli’de geniş bir kesim tarafından tanınan eski başpehlivan Talip İmren (72) bir süre önce bel fıtığı nedeniyle ameliyat oldu. Sağlığına kavuşamayan ve yatalak olarak hayatına devam eden İmren geçirdiği ikinci operasyondan bir süre sonra fenalaşarak yaşamını yitirdi. Aslen Eskişehirli olan evli ve 2 çocuk babası Talip İmren’in cenazesi Hayırsevenler Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Doğantepe Mezarlığında toprağa verildi.