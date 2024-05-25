Kocaeli Şehir Hastanesi için çarşıda stant kurup personel arıyorlar

Her gün onbinlerce kişinin sağlık hizmeti almak için gittiği Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yardımcı personelin azlığı bilinen bir gerçek. ISS Grup sosyal medyadan ve İŞKUR üzerinden sürekli olarak iş ilanına çıkıyor. Başvurular olmasına rağmen açık devam ediyor. ISS Grup da son çare olarak ilginç bir yönteme başvurdu. İzmit'in en kalabalık noktası olan Fethiye Caddesi'nin girişine stantlar kurup, personel aradığını duyurmaya çalıştı. Aynı zamanda vatandaşlara, 'Bizimle çalışmak ister misiniz?' yazılı broşürler dağıtıldı.