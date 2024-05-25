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Balkondan düşen genç mimar hayatını kaybetti

Kayseri'de, 15 katlı bir binanın 5. katındaki balkondan düşen 30 yaşındaki mimar Hümeyra Çilsal, hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı
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Balkondan düşen genç mimar hayatını kaybetti mask

Olay, Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi Altay Sokak'taki bir binada 11.00 sıralarında meydana geldi. Çilsal, bilinmeyen bir nedenle balkondan düşerek beton zemine çarpması sonucu ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Çilsal'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Çilsal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çilsal’ın cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Argıncık Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

Diğer yandan Çilsal'ın bekar olduğu ve bir kurumda mimar olarak görev yaptığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

Kaynak: sözcü
# sağlık, polis, soruşturma

25 May 2024 - 17:38 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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