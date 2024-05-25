Balkondan düşen genç mimar hayatını kaybetti

Olay, Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi Altay Sokak'taki bir binada 11.00 sıralarında meydana geldi. Çilsal, bilinmeyen bir nedenle balkondan düşerek beton zemine çarpması sonucu ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Çilsal'a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Çilsal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Çilsal’ın cenazesi, Kayseri Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Argıncık Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Diğer yandan Çilsal'ın bekar olduğu ve bir kurumda mimar olarak görev yaptığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: sözcü
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.