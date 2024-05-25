Akar’ın annesi son yolcuğuna uğurlandı

Kartepe İlçesi Şirinsulhiye Mahallesinde ikamet eden TBMM eski Başkan Vekili ve dört dönem boyunca CHP Kocaeli Milletvekili görevini üstlenen Haydar Akar ile birlikte 4 çocuk annesi, Eski Adliye Yazı İşleri Müdürü Celal Akar’ın eşi Emine Akar(85),vefat etti.Derbent Şirinsulhiye'deki cenaze namazına: Vali Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti MKYK Üyesi İlyas Şeker, CHP Kocaeli Milletvekilleri Özgür Harun Yıldızlı, Nail Çiler, Prof.Dr. Muhip Kanko, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, CHP eski Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, Eski başbakan yardımcısı Fikri Işık, önceki dönem TBMM Başkanvekili ve CHP eski milletvekili Haydar Akar, Kartepe Belediye başkanı Av. Mustafa Kocaman, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, AKP önceki dönem İl Başkanı Mehmet Ellibeş, KOTO Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, iş insanları sevenleri ve vatandaşlar katıldı. Burada Akar ailesine başsağlığı dileklerinde bulunuldu. Ardından ikindi namazını müteakip İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu’nun kıldırdığı cenaze namazı sonrası Emine Akar, dualarla son yolculuğuna uğurlandı.