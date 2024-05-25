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Yeni mezun motokuryenin feci ölümü

İzmir'de bir hafta önce satın aldığı motosikletle bariyerlere çarpan Zeynel Bilgiç, hayatını kaybetti. Motokuryelik yapan Bilgiç'in birkaç gün önce üniversiteden mezun olduğu, tatil için Aydın'ın Didim ilçesine giderken kaza yaptığı belirtildi.

Demirören Haber Ajansı
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Yeni mezun motokuryenin feci ölümü mask

Feci kaza, saat 13.30 sıralarında, Zafer Payzın Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi.

Zeynel Bilgiç'in kontrolünü kaybettiği 01 AOL 146 plakalı motosiklet, bariyere çarptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Sağlık görevlileri, Bilgiç'in yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, motosiklet kaza yerinden 740 metre ileride bariyerlere dayanmış halde bulundu.

Bilgiç'in cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Motokuryelik yapan Bilgiç'in kaza yaptığını duyan iş arkadaşları olay yerine geldi.

MOTOSİKLETİ 1 HAFTA ÖNCE SATIN ALMIŞ

Zeynel Bilgiç’in 2 gün önce iş yerinden izin aldığı ve kısa süre önce Ege Üniversitesi Ege Meslek Yüksekokulu Elektrik Bölümü'nden mezun olduğu belirtildi. 

Bu arada, bir hafta önce motosiklet satın alan Bilgiç’in tatil için Aydın'ın Didim ilçesine giderken kaza yaptığı öğrenildi. Bilgiç'in sosyal medya hesabından 'Diploma alındı' notuyla yaptığı paylaşım sonrası tatil rotasını gösteren bir paylaşım yaptığı da görüldü.


Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. 

# sağlık, polis, soruşturma, medya, tespit

25 May 2024 - 17:48 - Asayiş

Mahreç  Demirören Haber Ajansı

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