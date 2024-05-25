Uğraş Çiftçi gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Kocaeli İl Kongresinde başkanlığa aday olan ve İzmit Rotary Kulübü'nün eski başkanlarından makina mühendisi 49 yaşındaki Uğraş Çiftçi dün Arızlı’daki evinde iple kendini asarak intihar ederek yaşamına son verdi. Çiftçi için bugün ikindi namazının ardından Fevziye Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.

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Cenaze törenine CHP Kocaeli Milletvekilleri Harun Özgür Yıldızlı, Nail Çiler ile Mühip Kanko, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, CHP İl Başkanı Bülent Sarı, CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Atasoy Bilgin, CHP Kartepe Belediye Başkan adayı Nilay Merttürk, TMMOB İKK Başkanı Mehmet Ali Elma, CHP Kocaeli eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, CHP'nin geç dönem İl başkanlarından Keramettin Gençtürk, ilçe başkanları, CHP'li meclis üyeleri ile Çiftçi ailesinin sevenleri katıldı. Çiftçi'nin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Kent Mezarlığı'nda toprağa verildi.



